Українська співачка Оля Полякова поділилася серією вправ, які допоможуть привести фігуру в порядок

Оля Полякова продовжує гастролювати містами України і показувати кращі кадри з виступів. Нещодавно зірка похвалилася знімками з Маріуполя, де взяла участь у фестивалі.

Як можна помітити, артистка встигає і шанувальників порадувати запальними концертами, і відпочити, і спортом займатися. Ще пару днів тому Ольга була у відпустці, де показувала, як може тренуватися і в бікіні. А цього разу Полякова записала серію домашніх Сторі з вправами для ніг.

Причому зірка не раз відзначала, що тренуватися можна скрізь і різними способами. Одного разу вона навіть влаштувала тренування з пляшками. Цього разу обійшлося без підручних засобів, артистка вирішила допомогти собі підтягнути форми і розім'ятися разом з гантелями.

Раніше 37-річна зірка підкорила сцену Маріупольського фестивалю. Красуня була одягнена в концертний наряд, який підкреслив її фігурку і довгі стрункі ніжки. На ногах у співачки красувалися колготки в сіточку, які додали пікантності її образу.

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