Певица Оля Полякова обсуждает любые темы и "влазит" в любые скандалы, но вот историю собственной семьи рассказывает неохотно

Более того, 37-летняя артистка очень редко показывает своих родителей, о папе так вообще практически молчит. Однако, на день рождения матери, 5 августа, Полякова решилась выставить редкие снимки, передает Politeka.net.

Так, на кадрах предстали ее моложавая мама-блондинка и отчим, который в прошлом был дипломатом, - импозантный мужчина с усиками, в светлых брюках, полосатой рубашке и бейсболке. Когда-то он был консулом СССР на Кубе.

Ранее Оля приоткрыла завесу семейных тайн в интервью "Гордону".

"Я не рассказывала эту историю никому... Отец был неродной, это мой отчим… То есть мое детство прошло не с ним. Моя мама вышла за него замуж позже, я уже не была совсем маленькой", – рассказывала Полякова.

Родной же отец Оли учился в мединституте (у него вся семья была медиками), правда, против своей воли. Обладая певческим талантом, в студенческие годы, мужчина "халтурил" на свадьбах, поэтому пропускал учебу и был, в итоге отчислен. А причиной расставания с мамой Оли стало пьянство.

В комментариях пользователи с жаром обсуждают семейные снимки Поляковой. Конечно, ее мама Светлана сорвала овации:

"Маме счастья во всем и сил в каждой минуте!❤️ Как она молода и красива!!!

Вот пусть еще Молодость и Красота никогда не покидают❤️"

"Шикарная женщина🔥я бы сказала что ей лет 40 максимум, но никак не 60❤️"

"да...моложе чем Оля...странная обработка и скрытие естественных возрасту морщин..."

"Так вот в кого вы такая красотка)))👏🔥"

"Мама просто 🔥, шикарно выглядит!!! Поздравляю!!!"

"Капец, мама выглядит на 30 - так это фотошоп, Оля просто перестаралась - ну да, а то сильный перебор"

Напомним, Полякова поразила кадрами со своей 63-летней мамой и отчимом

А еще Politeka сообщала, Полякова на дне рождения мамы засветила мужа, который намного ее старше

Также Politeka писала о ЧП в особняке Поляковой, выяснились подробности: "Разбилась о стекло..."