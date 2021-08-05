Популярная украинская певица Оля Полякова трогательно поздравила свою маму с Днем рождения и показала, как выглядит женщина в свои 63

Как пишет Politeka.net, 5 августа мама певицы – Светлана Ивановна Полякова –празднует свой 63-й День рождения. Так, суперблондинка Оля Полякова в своем Instagram написала трогательные слова по случаю Дня рождения близкого человека и опубликовала фото родителей.

"Мамочка с Днем рождения! Будь здорова и очень счастлива, энергична и подвижна! Ты любима всеми нами и своим мужем, ты вдохновляешь меня, и даешь надежду, что после 60 жизнь еще есть 😂 и она полна радостей и удовольствий! Ура! ❤️❤️❤️", - пишет певица.

Поклонники Оли Поляковой с трудом поверили, что певица опубликовала фото мамы. На фотографии Светлана Полякова выглядит очень молодо, Оля на нее похожа.

"Капец, мама выглядит на 30", " Мама просто 🔥 , шикарно выглядит !!! Поздравляю !!!", "Так вот у кого вы такая красавица))) 👏🔥 ", "шикарная женщина 🔥 , я бы сказала что ей лет 40 максимум, но никак не 60❤️", " мамочке 30? Как такое может быть? 👏 ", "Реально мама ???? Не сестра 🤔 ", - удивляются фанаты.

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