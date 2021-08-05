Співачка Оля Полякова порадувала фанатів новими сімейними кадрами, показавши домашній затишок і своїх близьких людей

Так, 37-річна артистка приготувала святковий обід для своєї мами Світлани, на честь її дня народження. Жінці виповнюється 59.

Застілля, судячи з усього, проходило в заміському маєтку Полякової (в тому самому, де у неї власна стайня з міні-фермою, причал з яхтами, відкритий басейн і лазня).

Полякова зняла маму за столом, а також похвалилася стравами. Відповідні кадри вона виклала в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Мамочка, подивися сюди, дорога! З днем народження! Подивіться, яка у нас курка, яка у нас їжа...", - захоплювалася Полякова.

В цей час голос за кадром, що належить її чоловікові Вадиму Буряковському, поправив, що не курка, а, індичка.

"Ой, а ці квіти Вадюся вкрав для мами десь... Де ти вкрав?", - Оля крупним планом показала шикарний букет білого бузку.

"У сусідів", - віджартувався її чоловік.

Примітно, що вони з тещею є ровесниками. Буряковський трохи більше місяця тому відсвяткував 59-річчя. Тоді вони з дружиною закотили в своєму маєтку вечірку в кубинському стилі, куди запросили багато зірок. Зокрема, були помічені співачка Даша Астаф'єва, фешн-фотограф Соня Плакидюк і вагітна ведуча Катя Осадча. Гостей на півострів доставляли на двоповерховому катері.

Чоловік Полякової, як відомо, є великим бізнесменом, володіє заводами і пароплавами, а також продюсує саму артистку. На відміну від коханої, він намагається уникати публічності.

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