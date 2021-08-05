Український шоубіз накрила хвиля обурень, звинувачень і виправдань. Причина - майбутній великий концерт до Дня Незалежності і ряд заборон, про які оголосили організатори

Зокрема, скандал спалахнув після того, як групу "Green Grey" виключили зі списків виступаючих через російськомовну пісню. Тоді фронтмен колективу Дмитро Муравицький прокоментував те, що відбувається, зімітувавши блювотний посил. Деяким здалося, що артист, таким чином висловив своє ставлення до української мови і навіть народу в цілому. Муравицький пояснив детальніше свою позицію.

"Я висловив своє ставлення до поправок до мовного закону, а не до української мови, так що не треба ось це "ля-ля". Я шаную Конституцію України і Кримінальний Кодекс, а захоплюватися законотворчістю Верховної Ради, яка себе вже давно дискредитувала, я як громадянин не зобов'язаний", - заявив рокер.

Ситуацію також прокоментував продюсер Михайло Ясинський, компанія якого Secret Service Entertainment Agency, обслуговує Олю Полякову, Макса Барських та інших зірок.

Він висловив невпевненість, що у організаторів вийде повністю уникнути російськомовних пісень на концерті з легендарними композиціями за 30 років незалежності країни. За словами Ясинського, з одного боку можна зрозуміти вимогу організаторів, враховуючи специфіку свята, а з іншого - публіка може не зрозуміти.

"Концерт після всього цього галасу точно отримає божевільний рейтинг. Але якщо аудиторія не прийме задумку, то значить, вона була, м'яко кажучи, невірною. І організатори повинні розуміти ці ризики. У будь-якому випадку, Оля Полякова, репертуар якої складається, в основному, з російськомовних пісень заспіває українською мовою. Яку саме, поки сказати не можу, але це дуже відома композиція", - заявив продюсер в коментарі КП.

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