Популярна українська співачка Оля Полякова розповіла шанувальникам про інцидент, який трапився у неї в особняку

Як пише Politeka.net, 37-річна популярна українська співачка Ольга Полякова має власний особняк у селі Старе, що в Бориспільському районі. Зірка часто ділиться подробицями життя за містом у своєму Instagram. Так, цього разу відома співачка розповіла про інцидент, який трапився у неї в особняку.

Справа в тому, що Полякова мешкає поблизу лісу, де, звичайно, живуть багато тварин та птахів. Так, Полякова розповіла, що одна з пташок вдарилася у вікно її будинку. На щастя, маленький зимородок залишився живим, однак пташка дещо дизорієнтована.

"Маленька. Боже, яка красива. Це – зимородок. Бідненька, але вона виживе, все буде добре.

Полякова з дочкою Алісою забрала пташечку та буде за нею доглядати.

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