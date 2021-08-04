Популярна українська співачка Оля Полякова розповіла шанувальникам про інцидент, який трапився у неї в особняку
Як пише Politeka.net, 37-річна популярна українська співачка Ольга Полякова має власний особняк у селі Старе, що в Бориспільському районі. Зірка часто ділиться подробицями життя за містом у своєму Instagram. Так, цього разу відома співачка розповіла про інцидент, який трапився у неї в особняку.
Справа в тому, що Полякова мешкає поблизу лісу, де, звичайно, живуть багато тварин та птахів. Так, Полякова розповіла, що одна з пташок вдарилася у вікно її будинку. На щастя, маленький зимородок залишився живим, однак пташка дещо дизорієнтована.
"Маленька. Боже, яка красива. Це – зимородок. Бідненька, але вона виживе, все буде добре.
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Полякова з дочкою Алісою забрала пташечку та буде за нею доглядати.
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Нагадаємо, що Полякова вп'ялася губами в розгубленого Макса Барських на очах в Осадчої: "Походу мене...".
А ще Politeka повідомляла, що Оля Полякова та екс-учасниця "Голосу країни" більше не вітаються: подробиці конфлікту.