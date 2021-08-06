Певица Оля Полякова открылась с новой стороны для своих поклонников, заслужив аплодисменты и одобрение

37-летняя артистка, как известно, переехала на лето жить в свое поместье под Киевом, которое находится на полуострове и окружено речкой и лесом.

Звезда привыкла ухаживать за животными (конечно, не без помощи): так, у нее собственная конюшня и мини-ферма с козочками, кроме того у них живут коты, собаки и даже рыбки. А на днях в особняке произошло ЧП: дикая птичка влетела в закрытое окно. Полякова не бросила пернатое в беде, и они вместе с дочкой Алисой кинулись спасать, по ее словам, зимородка.

Артистке понадобилась помощь медиков, так как птичке нужно специфическое лечение. Оля поделилась кадрами приема у ветеринара в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Мы нашли птичку зимородка - теперь лечим, она разбилась о стекло", - подписаны кадры.

Так, пернатому сначала промыли ранку, сделали несколько уколов, а затем покормили и напоили. Ранее в своих "сториз" Полякова обещала, что "птичка выживет".

Пользователи с жаром обсуждают событие:

"Вот, что значит, Человек с большой буквы! Вы большая молодец! И очень круто, что Вы подаете своим детям такой правильный пример!!! ❤️"

"Какие молодцы! Не бросили животное! 👏❤️"

"Боже, Оля! 🔥 Я от Вас, как от человека и женщины просто в восхищении! 👏 Птичка очень красивая - я в шоке! 🐦"

"Бедняжка птичка, пусть выздоравливает скорей!!! А вы молодец 👍🏻"

"Алиса умничка, то рыбки, котики, собачки, ёжики, птички теперь, умничка! И котята какие красивенные у вашей кошки)))"

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