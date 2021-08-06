Страстный поцелуй лидера "Стояновки", команды из "Лиги смеха", Ивана Люленова и певицы Оли Поляковой до сих пор не дает покоя украинцам

Как известно, Люленов, который зарекомендовал себя как классный юморист (команда существует с 2013 года), решил переквалифицироваться в танцоры, став участником грядущего сезона "Танців з зірками". На этой волне популярность парня скакнула вверх. На днях в эфире "1+1" ему напомнили о страстном поцелуе с Поляковой, спросив, как сложились их дальнейшие отношения.

Напомним, поцелуй в губы произошел в 2018 году на сцене "Лиги смеха". Он, конечно, был сценарным, но выглядело очень мощно. Пользователи до сих пор с жаром обсуждают "событие".

"Поцелуй был классным. 😽"

"Ах, красивый поцелуй однако вышел)"

"Ну ребятки а что вы хотели, это же всё таки молдованский Челентано и Оля Полякова. Все к этому и шло. Этот тандем был бы зря если бы не поцелуй"

"Божее... Он так круто, её поцеловал)))))"

"были бы не плохой парой)"

По словам Люленова, после поцелуя они с Поляковой продолжают время от времени общаться.



"Мы переписываемся иногда. Созванивались. Ну там, раз в год, конечно. Короче, она меня не забыла и не забывает. И я ее тоже", – ответил юморист.

К слову, сама Оля, которая замужем 16 лет за бизнесменом Вадимом Поляковым, заявила тогда, что "муж ее дома засмеет после этого".

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