Страстный поцелуй лидера "Стояновки", команды из "Лиги смеха", Ивана Люленова и певицы Оли Поляковой до сих пор не дает покоя украинцам
Как известно, Люленов, который зарекомендовал себя как классный юморист (команда существует с 2013 года), решил переквалифицироваться в танцоры, став участником грядущего сезона "Танців з зірками". На этой волне популярность парня скакнула вверх. На днях в эфире "1+1" ему напомнили о страстном поцелуе с Поляковой, спросив, как сложились их дальнейшие отношения.
Напомним, поцелуй в губы произошел в 2018 году на сцене "Лиги смеха". Он, конечно, был сценарным, но выглядело очень мощно. Пользователи до сих пор с жаром обсуждают "событие".
"Поцелуй был классным. 😽"
София Ротару прилетит на концерт ко Дню Независимости Украины из российского Сочи: "Я буду..."
"Холостячке" Злате Огневич устроили жесткий разбор, назвав главные недостатки: "Даже добавить нечего"
ЧП в метро Киева, людей срочно выводят на улицу: кадры с места событий
Павлик с женой и новорожденным ютятся в чужой квартире и не могут взять няню: "Что, не заработал?"
Победитель "МастерШеф" раскрыл печальные подробности романа с участницей "Холостяка": "Уволили"
"Ах, красивый поцелуй однако вышел)"
"Ну ребятки а что вы хотели, это же всё таки молдованский Челентано и Оля Полякова. Все к этому и шло. Этот тандем был бы зря если бы не поцелуй"
"Божее... Он так круто, её поцеловал)))))"
"были бы не плохой парой)"
По словам Люленова, после поцелуя они с Поляковой продолжают время от времени общаться.
"Мы переписываемся иногда. Созванивались. Ну там, раз в год, конечно. Короче, она меня не забыла и не забывает. И я ее тоже", – ответил юморист.
К слову, сама Оля, которая замужем 16 лет за бизнесменом Вадимом Поляковым, заявила тогда, что "муж ее дома засмеет после этого".
Напомним, у Фагота и Люленова на "Танцях з зірками" появился серьезный соперник, названо новое имя
А еще Politeka сообщала, продюсер Поляковой предупредил организаторов концерта ко Дню Независимости о рисках: "Если аудитория не примет..."
Также Politeka писала, что Полякова дерзко объяснила скандальное фото дочери с оружием: "Всегда думаю, что делаю"