Ох, ничего ж себе!

Стало известно имя еще одного участника шоу "Танці з зірками"

Так, сейчас проходит #танціззіркамиchallenge, в котором украинские звезды бросают друг другу вызов, приглашая сразиться на главном паркете страны.

Очередной вызов принял фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай. Он выложил на своей странице в Инстаграм юмористическое видео, в котором он бросается в воду вслед за брошенным туда телефоном с сообщением о вызове.

«Класс! Давно ждала», «Дима, думаю ты уже понимаешь кто мой фаворит», «Аааа!!!! Супер🔥🔥🔥 Это ж очень крутая новость», «Ой класс😍😍 Однозначно фаворит😍😍👏Удачи вам 🔥 Порвите паркет», «Ох, ничего ж себе», - пишут в Сети.

Отметим, в свою очередь Дмитрий приглашает принять участие в проекте украинскую певицу Евгению Власову.

Уже подтвердили свое участие в новом сезоне танцевального проекта певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко.

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