Украинская певица Евгения Власова вышла на сцену "Голосу країни" вместе с участницей Галиной Куришко

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на сайт ТСН, в воскресенье, 18 апреля состоялся полуфинал вокального шоу "Голос країни". Этот выпуск был посвящен известным украинским хитам, так что участники выступали в дуэте с известными звездами – исполнителями этих хитов. Так, на большую сцену впервые за десять лет вернулась известная певица Евгения Власова, они вместе с участницей команды Олега Винника Галиной Куришко исполнила свой хит "Я живая река" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Как известно, Евгения долгое время не выступала и давала концертов из-за серьезной болезни – она долгое время боролась с онкологией. Но теперь она вышла на сцену и произвела настоящий фурор – звезда выглядит просто потрясающе. А поет все также проникновенно и сильно. Экспериментальный дуэт Власовой и Куришко вызвал бурную реакцию среди тренеров и зрителей в зале, получилось действительно интересно. Примечательно, что подопечная Олега Винника впервые на проекте исполнила песню на русском языке.

После выступления Евгения призналась, что ей было очень волнительно выходить на большую сцену перед множеством зрителей. Однако во время эфира у нее появилось ощущение, что в этот момент она начала все сначала. "Это правда, потому что я дала себе время, чтобы прийти в себя, понять, что мне нужно и нужно ли мне вообще быть на сцене. Честно, я до сих пор не знаю", - рассказала Власова.

Пользователи в комментариях под видео тут же начали комментировать выступление: "Голос Евгении Власовой как хрустальный родник, который исцеляет. Прекрасная певица! Дай Бог ей крепкого здоровья!", "10 лет прошло, а цветет неизменно!", "Женя не меняется! Красивая, утонченная и на свои 43 совсем не выглядит".

Напомним, Редкие кадры закулисья шоу "Голос країни" показали в Сети: кресла Винника, Кароль и других судей пустуют.

Как сообщала Politeka, Подопечная Олега Винника околдовала украинцев на "Голосі країни", может победить: "Красоточка такая...".

Также Politeka писала, На "Голосі країни" неожиданный поворот, вернется знаменитый экс-тренер: "Участникам выпадет шанс…".