Создатели шоу «Голоса страны» подготовили зрителям интересный сюрприз
Как пишет Politeka.net соответствующее сообщение появилось на официальной странице проекта в Инстаграм.
Так, экс-тренер «Голоса страны» Сергей Бабкин снова появится в шоу. Однако в другой роли.
"Такого еще не было впервые в истории "Голоса страны", Прямой эфир будет посвящен украинским хитам. Участникам выпадет шанс спеть в дуэте с известными украинскими исполнителями», - говорится в сообщении.
Так, "Душа команды DOROFEEVA «Сергей Лазановский, которого в шоу вернули зрители, выступит с певцом и экс-тренером» Голоса страны" Сергеем Бабкиным.
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