Вот это ход!

Создатели шоу «Голоса страны» подготовили зрителям интересный сюрприз

Как пишет Politeka.net соответствующее сообщение появилось на официальной странице проекта в Инстаграм.

Так, экс-тренер «Голоса страны» Сергей Бабкин снова появится в шоу. Однако в другой роли.

"Такого еще не было впервые в истории "Голоса страны", Прямой эфир будет посвящен украинским хитам. Участникам выпадет шанс спеть в дуэте с известными украинскими исполнителями», - говорится в сообщении.

Так, "Душа команды DOROFEEVA «Сергей Лазановский, которого в шоу вернули зрители, выступит с певцом и экс-тренером» Голоса страны" Сергеем Бабкиным.

А Илья Николаенко споет вместе с романтическим ALEKSEEV.

Певец с уникальным женским тембром Сергей Нейчев из команды Олега Винника споет дуэтом с легендой украинской сцены Александром Пономаревым.

А хранительница украинского фольклора Галина Куришко - с известной певицей Евгенией Власовой.

Диспетчер дальнобойщиков Екатерина Гладий споет с лидером группы «Друга ріка» Валерием Харчишиным.

Звезда интернета Тема Паучек исполнит хит совместно с Гайтаной, а певица KOLA, которая пришла на «Голос страны» за реваншем, выступит с группой The Hardkiss.

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