Украинцы с замиранием сердца следят как развиваются события на самом песенном шоу страны "Голос країни", в новом выпуске лучшего будут выбирать в команде Олега Винника

Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм, посвященному событиям на шоу "Голос країни" разместили несколько видео с претендентами на победу.

В паблике пишут, что в полуфинале одна из претенденток Галина Куришко споет совместно с Евгенией Власовой:

"В полуфинале выступит Галина Курышко - хранительница украинского фольклора. Ее мечта - популяризировать украинские народные песни. В это воскресенье Галина споет на одной сцене вместе с Евгенией Власовой".

На другом видео авторы паблика поинтересовались у поклонников, за кого из полуфиналистов будут голосовать украинцы, и большинство выбрало именно Галину Курышко, хотя многие согласились с тем, что Сергей Нейчев чудесно поет и является достойным конкурентом Галине.

Вот что пишут поклонники:

"Конечно, искренне верим и болеем за Галину 🔥❤️", "Красоточка такая Галюня", "Конечно сможет За Галину Курышко 🔥✌️ !!!!!!", "Гарный голос! ❤️ Большая душа !!!! 🔥 Верим ❤️ Болеем ❤️🙌", "Лучшие! 👏🔥", "В Украине засияет еще одна звездочка и наполнит пространство красотой! ❤️", "Ждем и надеемся в лучшее. Хочу услышанное этно-рок в ее исполнении. Я уверена будет фирменно.💛💙✌", - написали поклонники поддержав певицу.

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