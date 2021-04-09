На "Голосі країни" близится финал, так что атмосфера все больше накаляется

Как сообщает Politeka.net, 11 сезон вокального шоу "Голос країни" близится к финалу, а значит ситуация обостряется и накаляется. Переживают не только участники и их тренеры, но и зрители. Так, в четвертьфинале в команде Олега Винника сейчас четыре участника – Богдан Муха, Галина Куришко, Сергей Нейчев и Диляра Дидаркизи. Однако, украинцам дали шанс вернуть одного из выбывших участников команды Винника.

Оказалось, что продюсеры шоу дали возможность зрителям проголосовать за одного из выбывших участников в каждой из команд и вернуть его в четвертьфинал вокального конкурса. Украинца уже сделали свой выбор – лини для голосования уже закрыты, а имена тех, кто вернутся на сцену "Голоса країни" назовут в эфире в воскресенье, 11 апреля. Так, в команду Олега Винника зрители могли вернуть одного из пяти выбывших вокалистов – Анну Шерри, Андрея Кудинова, Виталия Борисюка, Андрея Диденко или Лауру Марти.

Надо сказать, что на официальной странице проекта в Instagram развернулась бурная дискуссия – пользователи спорят и называют фамилии певцов, достойных продолжить свой путь в команде Винника. "У нас есть только один фаворит. Это наша Анна Шерри", "Андрей Кудинов", "В этом сезоне один победитель – Олег Винник", "Все крутые, но мой фаворит – Богдан Муха. Пятое место должно быть у Андрея Кудинова", "Анна Шерри", "Все классные. Фаворит Диляра. Пятое место – Лаура", "Я уже проголосовала", "Андрей Кудинов", "Виталий Борисюк", - пишут в комментариях зрители.

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