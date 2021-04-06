Серцеїд Олег Винник показав яскраві кадри, як готує учасників до прямих ефірів на "Голосі країни"

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник, який став зірковим детективом в шоу "Маска" і вокальним тренером на "Голосі країни", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу артист відкрив шанувальникам закулісся вокального шоу і показав свою команду на проекті і їх підготовку до виступів.

У короткому відео можна побачити строго Олега, який поводиться, як справжній тренер. Він роздає вказівки, підбадьорює вокалістів, ділиться порадами та ідеями. Однак, артист також охоче фотографується з фанатами і роздає автографи. Забавно, але в ролику звучить одна з найулюбленіших пісень Винника "Вовчиця". "Потрібно працювати дуже багато", - говорить виконавець і тренер у своєму ролику.

У підписі до публікації Винник розповів про свою команду і підготовку до прямих ефірів, які ось-ось почнуться. "За крок від прямих ефірів @goloskrainy_official, в які я йду з потужною командою: @dilyara_didarova, @sergei_neichev, @galynakuryshko, @bogdan_mukha і тим, кого виберете ви, хочеться згадати весь шлях #КОМАНДИOV від знайомства, перших репетицій до неймовірних творчих експериментів. Ексклюзивний відеобекстейдж зі зйомок і закулісся проекту вже на YouTube. Не забудьте підписатися на канал, щоб першими отримувати повідомлення про нові відео", - написав Олег.

А фоловери тут же почали обговорювати його нове відео і ділитися враженнями. "Найкраща команда, всі дуже талановиті і гідні перемоги", "Класні хлопці, бажаю команді перемоги!", "Думаю, ви виграєте!", - пишуть в коментарях.

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