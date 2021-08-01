Новые имена участников грядущего сезона шоу "Танці з зірками" продолжают вызывать бурную реакцию в сети

В сети постепенно раскрывают имена участников, которые будут выступать в новом сезоне. Причем недавно стало известно еще одно имя нового артиста. На странице в Instagram актер и шоумен Костя Войтенко опубликовал ролик, в котором заявил о своем участии на проекте.

После этого на странице, посвященной шоу, также опубликовали видео с артистом, чтобы узнать мнение фанатов по этому поводу. К слову, сейчас уже известно, что на паркете будут выступать Джамала, Олег Фагот, Александра Зарицкая, Анастасия Оруджова, Алексей Суровцев.

«На паркете нового сезона «Танцев со звездами» мы увидим Константина Войтенко! 🎉 Актер @kostiantynvoitenko принимает # танциззиркамиchallenge от юмориста Ивана Люленова @ivanliulenov и передает этот челлендж украинскому певцу KADNAY @ k.a.d.n.a.y 🔥» - сказано в подписи к новому ролику.

Пользователи поделились впечатлениями в комментариях, устроив весьма бурные споры:

«Единых кого знаю это Джамала и солистка гуру Сказка ..; 😢😢 разочарована набором участников на этот сезон; чаще телевизор смотреть нужно; я почти всех знаю, но от этого не лучше (((подбор участников одно разочарование; Оооо! Если Каднай будет, хоть будет на кого смотреть! 👍😁; О, ну Каднай - это уже🔥!; Этот сезон подбор участников очень слабый: ((((((разочарована; Войтенко и Каднай -это супер🙌; Как надоели эти нытик в комментах. Столько молодых и талантливых в Украине, а они ждут Кароль, опять Полякову, Потапа, Зиброва и весь список ветеранов. Открывайте для себя новых артистов, ну!»

Напомним, Участница нового сезона "Танці з зірками" похудела на 30 килограммов, как она теперь выглядит: "Минус 14 см. в талии".

Как сообщала Politeka, Новый сезон "Танців з зірками", стали известны имена участников: "Ну все, точно буду смотреть".

Также Politeka писала, что Юморист из "Лиги Смеха" "рассорил" украинцев, став участником шоу "Танці з зірками": "Пока не радует...".