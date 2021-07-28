Украинцев готовят к выходу пятого сезона шоу "Танці з зірками", постепенно сообщая имена участников и судей

Уже раскрыты имена некоторых участников нового сезона шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Уже известно, что в проекте снимутся певицы Джамала и Александра Зарицкая, певец Олег Фагот Михайлюта, стриптизер Алексей Суровцев и участница "Квартал 95" Анастасия Оруджова.

В новом посте официальной группы проекта в Инстаграм сообщили имя еще одного участника - им стал Иван Люленов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Иван Люленов @ivanliulenov, юморист и капитан команды «Стояновка» в «Лиге Смеха», принимает #танціззіркамиchallenge от Анастасии Оруджовой и передает его украинскому актеру Константину Войтенко @kostiantynvoitenko, исполнившему главную роль в новом сериале телеканала ТЕТ «Ромео и Джульетта с Черкасс »!", - написали авторы поста.

Пользователи сети стали спорить в комментариях по поводу нового участника и состава в целом:

"Точно вам говорю , он победит 😂😂", "Оч классный состав. Новые герои... Свежие лица...😍🔥", "Серьезно??? Ну красавчик!!!!🔥🔥🔥", "Надеюсь из профи танцоров будет за кого поболеть😌. Ибо состав участников пока не радует (", "Еееее 🔥🔥🔥Ну вот действительно я наконец довольна участником)) Иван, успеха !!! 🔥А дальше - еще один крутой участник 😍 Костя))".

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