Украинцев готовят к новому сезону шоу "Танці з зірками", постепенно раскрывая имена, кто будет участвовать в съемках

Шоу "Танці з зірками" выходит на экраны уже много лет, не переставая удивлять украинцев, пишет Politeka.net.

Уже известно, что в съемках пятого сезона участвуют Джамала и солист группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот). Последний кинул вызов коллегам по шоу-бизнесу, в частности, экс-герою украинского "Холостяка" Максу Чмерковскому. Как оказалось, последний будет в проекте, но не в качестве участника, а станет судьей. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Традиционный #танціззіркамиchallenge принимает Украино-американский чемпион мира по латинских танцам, хореограф, победитель шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковский @maksimc 🎉

Танцовщик ответил на вызов Фагота @fahot. Но будет участвовать в шоу в роли судьи!", - написали авторы поста.

"Огоооооооо! Класс! 🔥🔥🔥", " Постарел парень - не узнать совершенно", "Повзрослел Чмерковский)) очень прикольно)))", "Ух ты! 🔥🔥🔥 Ждем новый сезон! 🔥🔥🔥😮😮", "Это тот, что с первого сезона« Холостяк »?", "Ваууу🔥 это хорошая новость. 👍👍👍👍", "Лучше бы он танцевал "," А что наших хореографов не было? Этот слишком "дорогой", - прокомментировали новость пользователи сети.

Напомним, рассекречен еще один участник нового сезона "Танці з зірками", вызов брошен сыну Чапкиса

Как сообщала Politeka, новый сезон "Танців з зірками", рассекречено имя первой участницы

Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос попала впросак в Каннах



