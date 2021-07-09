Названо имя первой участницы нового сезона шоу "Танців з зірками"
Украинские звезды уже на протяжении нескольких лет принимают участие в популярном шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net.
Сейчас готовится выпуск пятого сезона. На официальной странице проекта в Инстаграм назвали имя первой участницы - ею стала украинская певица Джамала. Запись авторы поста подкрепили видео с певицей. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах Джамала устроила зажигательные танцы в коротком топике и кожаных брюках.
"Артистка передает эстафету певцу Фаготу @fahot! Примет ли он вызов и выйдет ли на главный танцевальный паркет?", - написали авторы публикации.
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За 40 минут публикация собрала почти 20 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети поделились мнением о звездной участнице:
"Она высокая, далеко зайдет", "Похожа тут на молодую Шер 😍", "В таком виде она мне Руслану напоминает", "Я ее очень ждал. Ураа", "Супер-супер-супер новость. Что Джамала будет участницей нового сезона шоу Танцы со звёздами Украина. Кто будет следующий?", "ДЖАМАЛУШКА - - - это что то НЕВЕРОЯТНО !!!👏👏👏 Кайф 🕸️", "❤️урааа 🙌❤️🙌 Джа, неужели, долго она решалась", "все закрывайте челлендж кто победительница уже известно 😀 крутая малышка ❤️🔥".
Напомним, что Джамала расстроила фанатов, появившись во всем черном вместе с мужем
А еще Politeka сообщала, что Джамала решила раскрыть секрет своей победы на Евровидении
Также Politeka писала, что Джамала решилась показать, что так долго скрывала.