Названо имя первой участницы нового сезона шоу "Танців з зірками"

Украинские звезды уже на протяжении нескольких лет принимают участие в популярном шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net.

Сейчас готовится выпуск пятого сезона. На официальной странице проекта в Инстаграм назвали имя первой участницы - ею стала украинская певица Джамала. Запись авторы поста подкрепили видео с певицей. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Джамала устроила зажигательные танцы в коротком топике и кожаных брюках.

"Артистка передает эстафету певцу Фаготу @fahot! Примет ли он вызов и выйдет ли на главный танцевальный паркет?", - написали авторы публикации.

За 40 минут публикация собрала почти 20 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети поделились мнением о звездной участнице:

"Она высокая, далеко зайдет", "Похожа тут на молодую Шер 😍", "В таком виде она мне Руслану напоминает", "Я ее очень ждал. Ураа", "Супер-супер-супер новость. Что Джамала будет участницей нового сезона шоу Танцы со звёздами Украина. Кто будет следующий?", "ДЖАМАЛУШКА - - - это что то НЕВЕРОЯТНО !!!👏👏👏 Кайф 🕸️", "❤️урааа 🙌❤️🙌 Джа, неужели, долго она решалась", "все закрывайте челлендж кто победительница уже известно 😀 крутая малышка ❤️🔥".