Популярная украинская певица Джамала показала кадры беременности

Как передает Politeka.net, личными кадрами победительница «Евровидения» поделилась на своей страничке в Instagram.

Как известно, Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова 26 апреля 2017 года. 29 ноября того же года она официально сообщила о том, что беременна первенцем. 27 марта 2018 года утром Джамала родила мальчика, которого назвала Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

А 19 июня 2020 года у певицы и ее супруга Бекира Сулейманова родился второй ребенок, мальчика назвали Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Мальчик родился, по словам Джамалы, точно в прогнозируемый срок. Он довольно крупный: вес в 4 гк 110 г, а рост 56 см.

Отвечая на вопросы своих фолловеров, Джамала показала видео, которое записала еще будучи беременной, и не показывала ранее.

«Собираюсь на съемку на Роттердамском мосту… Будет невероятный костюм, украшения», - говорит Джамала на видео, записанном в прошлом году.

«Я на 6-м месяце беременности. Сторис, которое вы так и не увидели», - прокомментировала кадры певицы.

Также певица рассказала, что собиралась в этом году выступить на «Евровидении в качестве гостя, однако организаторы количество гостей неожиданно решили ограничить.

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