Стало известно имя еще одного участника нового сезона популярного шоу «Танці з зірками»
К певице Джамале на проекте присоединится 47-летний солист группы ТНМК Олег Михайлюта, выступающий под сценическим именем Фагот. Об этом сообщается на официальной странице «Танців» в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Ранее первая объявленная участница нового сезона Джамала по традиции проекта бросила вызов Фаготу. В свою очередь, артист опубликовал забавное видео, в котором показал свои внутренние размышления об участии. Так, в ролике появились сразу три Фагота, которые обсудили предложение между собой.
«Уважаемые, нам тут Джамала бросила вызов по «Танцях з зірками». Что скажете?», - интересуется «Фагот №1».
«Ну а чо, можно и сходить», - отвечает «Фагот №2».
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«А ты что, танцевать умеешь?», - влезает в разговор «Фагот №3».
«Ой, будто ты умеешь», - парирует второй Фагот.
«А пока вы спорите я пойду потанцую», - решает в конце концов самый первый Фагот.
В свою очередь, артист бросил вызов сразу пятерым артистам, и первым в его списке оказался сын ныне покойного судьи «Танців з зірками» Григория Чапкиса Грег, который живет в США и является там успешным хореографом. Кроме того, Фагот предложил принять участие в проекте украино-американскому хореографу и экс-«холостяку» Максу Чмерковскому, британскому хореографу Франциско Гомесу, солистке группы KAZKA Александре Зарицкой и певцу Дмитрию Монатику.
Напомним, Влад Яма, Кухар, Ткач и "Холостяк" Макацария поразили сходством со своими вторыми половинками.
Как сообщала Politeka, победительница "Танців з зірками" Димопулос ужаснула невероятной худобой.
Также Politeka писала, что подросший внук Чапкиса, который родился в США, появился в окружении взрослых красоток.