Сын покойного хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег, взбудоражил объявлением

Как известно, 42-летний сын Чапкиса пошел по стопам отца. Вместе с матерью он уже давно эмигрировал из Украины в США и уже там основал свою танцевальную школу Chapkis Dance, обосновавшись в Сан-Франциско. Грег не только проводит мастер-классы, но еще и участвует со своими воспитанниками в различных талант-шоу и ездит по городам с гастролями.

Судя по всему, его танцевальная школа - это семейный подряд. Делами Грегу помогает заниматься его американская супруга Эмбер, с которой они вместе уже двадцать лет. Кроме того, оказывается, еще и младший сын, пятилетний Макс, тоже заинтересовался танцами.

На новых кадрах, которыми сын Чапкиса поделился у себя в Инстаграм, он предстал вместе с супругой, сыном и красотками-танцовщицами, передает Politeka.net.

"Работаем над мировым турне 😳🌏 #dreamteam #guesswhoistheboss", - объявил Грег в подписи.

Пользователи с восторгом кинулись комментировать.

"Так волнительно!!! Это одна из самых огненных команд 💕"

"Это будет эпично! 🙌"

"👏👏👏 поздравляю!"

"Одна команда, одна мечта 🔥"

Напомним, сын покойного Чапкиса показал свою красивую семью в Америке и жену Эмбер

Как сообщала Politeka, сын Чапкиса после похорон отца сделал срочное обращение, покинув Украину

Также Politeka писала, что дочь Чапкиса раскрыла, о чем сожалел отец перед самой смертью