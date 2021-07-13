Сын покойного хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег, взбудоражил объявлением
Как известно, 42-летний сын Чапкиса пошел по стопам отца. Вместе с матерью он уже давно эмигрировал из Украины в США и уже там основал свою танцевальную школу Chapkis Dance, обосновавшись в Сан-Франциско. Грег не только проводит мастер-классы, но еще и участвует со своими воспитанниками в различных талант-шоу и ездит по городам с гастролями.
Судя по всему, его танцевальная школа - это семейный подряд. Делами Грегу помогает заниматься его американская супруга Эмбер, с которой они вместе уже двадцать лет. Кроме того, оказывается, еще и младший сын, пятилетний Макс, тоже заинтересовался танцами.
На новых кадрах, которыми сын Чапкиса поделился у себя в Инстаграм, он предстал вместе с супругой, сыном и красотками-танцовщицами, передает Politeka.net.
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"Работаем над мировым турне 😳🌏 #dreamteam #guesswhoistheboss", - объявил Грег в подписи.
Пользователи с восторгом кинулись комментировать.
"Так волнительно!!! Это одна из самых огненных команд 💕"
"Это будет эпично! 🙌"
"👏👏👏 поздравляю!"
"Одна команда, одна мечта 🔥"
Напомним, сын покойного Чапкиса показал свою красивую семью в Америке и жену Эмбер
Как сообщала Politeka, сын Чапкиса после похорон отца сделал срочное обращение, покинув Украину
Также Politeka писала, что дочь Чапкиса раскрыла, о чем сожалел отец перед самой смертью