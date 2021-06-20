В пятницу, 18 июня, близкие простились с известным украинским хореографом, судьей "Танців з зірками" Григорием Чапкисом

Как передает Politeka.net, Чапкис умер 13 июня в возрасте 91 год, а его похороны состоялись лишь через пять дней, чтобы все его многочисленные родственники смогли приехать проститься с ним. Как известно, сын Чапкиса живет в США, а его дочь – в Италии.

Как стало известно, дочка Чапкиса Лилия была с ним перед смертью. В интервью программе «Светская жизнь» она рассказала, как танцевала в его палате. По словам женщины, она поставила отцу вальс, который очень благоприятно повлиял на его состояние. Для отца Лилия станцевала вальс.

«Он меня сопровождал взглядом, хотя это было почти безжизненно. Он положил руку на грудь и сказал: "А я так не могу". Он понимал, что он уже не может. Эта фраза у меня останется навсегда», - вспомнила последние дни жизни отца Лилия.

Чапкис также признался дочке, что очень жалеет о том, что больше не может встать и станцевать. Отметим, что кроме дочки рядом с Чапкисом находилась его жена Мила.

Легендарного хореографа похоронили на Байковом кладбище. Почтить память Чапкиса из известных людей пришли лишь Владислав Яма, Павел Зибров и Дмитрий Гордон.

Напомним, что сын Чапкиса накануне похорон отца обратился к своему ребенку: «Папа тебя очень любит…».

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