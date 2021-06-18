Син хореографа, судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Грег звернувся до свого молодшого сина

Як передає Politeka.net, 18 червня відбудеться прощання з легендою українських танців Григорієм Чапкісом, який помер на 92-му році життя. Напередодні похорону Грег звернувся до молодшого сина Максима, який 17 червня святкує свій день народження.

«З днем народження мого молодшого хлопчика @maksimchapkis, тато тебе дуже любить», - підписав фото Чапкіс.

Судячи з усього, Грег пропустить свято сина, оскільки прилетів на прощання зі своїм батьком.

Як відомо, Грег Чапкіс давно живе і працює в США. Він щасливий у шлюбі і виховує двох синів – Миколу і Максима. Дружину Грега звуть Ембер. Пара разом вже 20 років. В Америці у Грега є своя школа танців Chapkis Dance. Філія цієї школи також є в Італії. Нею керує сестра чоловіка.

Раніше ми писали, що син Чапкіса вирішив показати, як виглядав його легендарний батько за часів своєї молодості. Архівні фото він опублікував в Instagram. У сторіс Грег показав молодого батька, який був у шароварах і сорочці. Артист виконував легендарний повзунець в ансамблі Вірського.

Нагадаємо, що син Григорія Чапкіса оголосив дату і місце прощання з батьком: "Легенда житиме".

Також Politeka писала, що син Чапкіса звернувся до батька, який не дожив три дні до його дня народження: "ти змінив життя людей".

А ще Politeka повідомляла, що син Чапкіса оприлюднив останні фото з батьком, який вже ледь ходив:"буду сумувати за ним".