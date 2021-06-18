Сын хореографа, судьи «Танцев со звездами» Григория Чапкиса Грэг обратился к своему младшему сыну
Как передает Politeka.net, 18 июня состоится прощание с легендой украинских танцев Григорием Чапкисом, который умер на 92-м годе жизни. Накануне похорон Грэг обратился к младшему сыну Максиму, который 17 июня празднует свой день рождения.
«С днем рождения моего младшего мальчика @maksimchapkis, папа тебя очень любит», - подписал фото Чапкис.
Судя по всему, Грэг пропустит праздник сына, поскольку прилетел на прощание со своим отцом.
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Как известно, Грэг Чапкис давно живет и работает в США. Он счастлив в браке и воспитывает двоих сыновей – Николая и Максима. Супругу Грега зовут Эмбер. Пара вместе уже 20 лет. В Америке у Грэга есть своя школа танцев Chapkis Dance. Филиал этой школы также есть в Италии. Им руководит сестра мужчины.
Ранее мы писали, что сын Чапкиса решил показать, как выглядел его легендарный отец во времена своей молодости. Архивные фото он опубликовал в Инстаграм. В сторис Грэг показал молодого отца, который был в шароварах и рубашке. Артист исполнял легендарный ползунец в ансамбле Вирского.
Напомним, что сын Григория Чапкиса объявил дату и место прощания с отцом: "Легенда будет жить".
Также Politeka писала, что сын Чапкиса обратился к отцу, который не дожил три дня до его дня рождения: "Ты изменил жизни людей".
А еще Politeka сообщала, что сын Чапкиса обнародовал последние фото с отцом, который уже едва ходил: "Буду скучать по нему".