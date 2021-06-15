Син легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса розкрив, коли і де буде проходити прощання з його батьком

14 червня Україну вразила сумна новина: пішов з життя видатний танцюрист і полюбився багатьом суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс. Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram син артиста, Грег Чапкіс, повідомив, що його батька проведуть в останню путь у п'ятницю, 18 червня.

Церемонія прощання відбудеться в Києві. Чапкіс-молодший опублікував розклад на цей день.

"11.00-13.00 Прощання. Клуб Кабінету Міністрів, Інститутська 7.

13.00-15.00 Похорон. Байкове кладовище.

15.00 поминальний обід для близьких", - повідомляється в публікації.

Син танцюриста також поділився фотографіями свого покійного батька та їх спільними знімками.

"Легенда житиме... я буду сумувати за ним...я завжди хотів, щоб ти пишався мною. І я продовжу просувати спадщину Чапкісів на вершину", - написав Грег в серії своїх публікацій.

Відзначимо, що син танцюриста дійсно пішов по його стопах: він успішно вчить танцям інших у власній студії хіп-хопу в Сан-Франциско.

Додамо, що раніше Грег розкрив причину смерті 92-річного батька.

"Помер, бо старенький... 92 роки людині, все почало відмовляти... Він тримався добре. Він старенький, це муки", - сказав Грег Чапкіс.

Відомо, що син танцюриста планує прилетіти в Україну на похорон батька.

Нагадаємо, син Григорія Чапкіса розкрив причину і обставини смерті легендарного батька: "Це муки".

Як повідомляла Politeka, син Григорія Чапкіса, вражений кончиною батька, показав їх танці в центрі Києва: "Легенди не вмирають".

Також Politeka писала, що внучка Чапкіса показала останнє фото з дідусем: "Виглядають щасливими".