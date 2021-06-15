Син легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса розкрив, коли і де буде проходити прощання з його батьком
14 червня Україну вразила сумна новина: пішов з життя видатний танцюрист і полюбився багатьом суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс. Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram син артиста, Грег Чапкіс, повідомив, що його батька проведуть в останню путь у п'ятницю, 18 червня.
Церемонія прощання відбудеться в Києві. Чапкіс-молодший опублікував розклад на цей день.
"11.00-13.00 Прощання. Клуб Кабінету Міністрів, Інститутська 7.
13.00-15.00 Похорон. Байкове кладовище.
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15.00 поминальний обід для близьких", - повідомляється в публікації.
Син танцюриста також поділився фотографіями свого покійного батька та їх спільними знімками.
"Легенда житиме... я буду сумувати за ним...я завжди хотів, щоб ти пишався мною. І я продовжу просувати спадщину Чапкісів на вершину", - написав Грег в серії своїх публікацій.
Відзначимо, що син танцюриста дійсно пішов по його стопах: він успішно вчить танцям інших у власній студії хіп-хопу в Сан-Франциско.
Додамо, що раніше Грег розкрив причину смерті 92-річного батька.
"Помер, бо старенький... 92 роки людині, все почало відмовляти... Він тримався добре. Він старенький, це муки", - сказав Грег Чапкіс.
Відомо, що син танцюриста планує прилетіти в Україну на похорон батька.
Нагадаємо, син Григорія Чапкіса розкрив причину і обставини смерті легендарного батька: "Це муки".
Як повідомляла Politeka, син Григорія Чапкіса, вражений кончиною батька, показав їх танці в центрі Києва: "Легенди не вмирають".
Також Politeka писала, що внучка Чапкіса показала останнє фото з дідусем: "Виглядають щасливими".