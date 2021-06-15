Сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса раскрыл, когда и где будет проходить прощание с его отцом

14 июня Украину потрясла печальная новость: ушел из жизни выдающийся танцор и полюбившийся многим судья шоу «Танці з зірками» Григорий Чапкис. Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм сын артиста, Грег Чапкис, сообщил, что его отца проведут в последний путь в пятницу, 18 июня.

Церемония прощания состоится в Киеве. Чапкис-младший опубликовал расписание на этот день.

«11.00 – 13.00 Прощание. Клуб Кабинета министров, Институтская 7.

13.00 – 15.00 Похороны. Байковое кладбище.

15.00 Поминальный обед для близких», - сообщается в публикации.

Сын танцора также поделился фотографиями своего покойного отца и их совместными снимками.

«Легенда будет жить…Я буду скучать по нему…Я всегда хотел, чтобы ты гордился мной. И я продолжу продвигать наследие Чапкисов на вершину», - написал Грег в серии своих публикаций.

Отметим, что сын танцора действительно пошел по его стопам: он успешно учит танцам других в собственной студии хип-хопа в Сан-Франциско.

Добавим, что ранее Грег раскрыл причину смерти 92-летнего отца.

«Умер, потому что старенький... 92 года человеку, все начало отказывать... Он держался хорошо. Он старенький, это муки», - сказал Грег Чапкис.

Известно, что сын танцора планирует прилететь в Украину на похороны отца.

Напомним, сын Григория Чапкиса раскрыл причину и обстоятельства смерти легендарного отца: "Это муки".

Как сообщала Politeka, сын Григория Чапкиса, потрясенный кончиной отца, показал их танцы в центре Киева: "Легенды не умирают".

Также Politeka писала, что внучка Чапкиса показала последнее фото с дедушкой: "Выглядят счастливыми".