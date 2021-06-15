Григорий Чапкис - известный хореограф, судья "Танців з зірками" скончался в Киеве поздно вечером 13 июня

В последние дни рядом с ним была его жена Мила и дочь Лилия. В это непростое для всей семьи время сын Чапкиса Грег, который вместе с семьей живет в США, показал на своей странице в Инстаграм архивные кадры с отцом, передает Politeka.net.

«Покойся с миром отец. Легенды не умирают», - написал он.

Грег Чапкис показал видео, как танцевал вместе с отцом в центре Киева.

Также он выложил фото сделанное на шоу «Танці з зірками». Тогда Грег специально прилетел из США, сделав Григорию Чапкису сюрприз.

Ранее Грег Чапкис рассказал, что отец умер из-за старости.

«92 года человеку, все начало отказывать... Он держался хорошо. Он старенький, это муки», - сказал он.

Грег Чапкис планирует прилететь на похороны отца.

В Сети Грегу пишут слова поддержки: «Великий человек был. Царство небесное», «Молимся за тебя и твою семью, да благословит Бог», «Он был восхитителен! Так жаль это слышать! Соболезнования тебе и твоей семье!!!», «Мои соболезнования. С ним столько прекрасных воспоминаний. Люблю тебя».

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" заворожила новым фото и мудростью: "Добавить нечего"

Как сообщала Politeka, внук Чапкиса из "Танців з зірками" восхитил своими успехами в спорте, видео: "Это мой мальчик!"

Также Politeka писала, что сын Чапкиса, улетевший с семьей на Гавайи, засветил роскошный номер с террасой: "Высокий этаж, окна в пол..."