Син хореографа Григорія Чапкіса Грег показав, як виглядав його батько в останні дні після хвороби

Три дні тому стало відомо, що легендарний танцюрист і хореограф Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя. Безліч артистів було засмучено новиною, тому публічно висловили свої співчуття в соціальних мережах і поділилися кадрами з чоловіком.

Прощаючись з батьком, син Чапкіса Грег також вирішив опублікувати останні фото батька, які були зроблені після його хвороби. Як відомо, кінець 2020 року і початок 2021 були дуже складними для хореографа, адже тоді він захворів на пневмонію і це підкосило його крихке здоров'я.

У січні йому вперше знадобилася госпіталізація, проте в лютому він і зовсім опинився в реанімації. Тоді і були зроблені кадри, представлені недавно Грегом, горює по батькові.

"Буду сумувати за ним" - підписує особисті фото Грег.

У березні хореограф опинився вдома, тоді син відвідав його, повернувшись із закордону. Він показав, як вийшов з батьком на прогулянку і провів трохи часу на свіжому повітрі. На іншому відео син Чапкіса показав його вдома, коли він сидить у кріслі.

Також раніше син Чапкіса вирішив показати, як виглядав легендарний танцюрист за часів своєї молодості. Відповідні фото він опублікував в Instagram.

У сторіс Грег показав молодого батька, який був у шароварах і сорочці, підстрибнувши, залишившись на одній руці. А ось в публікації спадкоємець Чапкіса вже продемонстрував, як Григорій Миколайович виконує легендарний повзунець в ансамблі Вірського.

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