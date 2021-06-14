Вся Украина оплакивает легендарного хореографа и судью из "Танців з зірками" Григория Чапкиса. Певица Наталья Могилевская не сдержала эмоций

Как известно, Григория Николаевича не стало 13 июня. По словам его единственного сына Грега, эмигрировавшего с матерью в США, причиной смерти танцора стала старость и "отказ всего". Чапкис до последнего активно участвовал в жизни украинского шоубиза, снимался в шоу, давал интервью и посещал вечеренки. Пока зимой прошлого года не попал в больницу с двусторонней пневмонией. В дальнейшем артист еще два раза попадал в больницу, в последний раз у него начали отказывать ноги.

Украинцы, как и коллеги Чапкиса, скорбят. Так, Наталья Могилевская, несколько раз участвовавшая в "Танцях з зірками" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм редкие кадры с Григорием Николаевичем, сделанные год назад во время празднования ее дня рождения, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Тогда хореограф принялся учить танцевать саму Наталью и ее гостей, включая певиц Олю Полякову и Камалию, а также балерину Екатерину Кухар.

"Посмотрите внимательно, этому человеку - 90! В прошлом году, на моём дне рождения, он плясал дольше всех! Он учил нас, молоденьких девочек, танцевать и мы за ним не успевали @polyakovamusic @ekaterinakukhar_official @kamaliyaofficial @monritta @aleftinapopova @lianalinali @masha.mo.official #григорийчапкис #навсегдавмоемсердце", - эмоционально подписала кадры Могилевская.

"Да! В этом весь Григорий Николаевич! Когда все уставали, он говорил, что в ансамбле Вирского они только 3 часа отрабатывали поклон. Вот это Школа. Вот это отношение к танцу 👏🏼👏🏼👏🏼 Браво, Маэстро!"; "Печально, что такие люди уходят.😢😢"; "Роскошно выглядит, двигается пластично. Вечная память!"; "Мы будем по нему скучать 😢", - откликнулись пользователи в комментариях.

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