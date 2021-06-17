Сын хореографа Григория Чапкиса Грэг показал, как выглядел его отец в последние дни после болезни

Три дня назад стало известно, что легендарный танцор и хореограф Григорий Чапкис умер на 92-м году жизни. Множество артистов было опечалено новостью, поэтому публично выразили свои соболезнования в социальных сетях и поделились кадрами с мужчиной.

Прощаясь с отцом, сын Чапкиса Грэг также решил опубликовать последние фото отца, которые были сделаны после его болезни. Как известно, конец 2020 года и начало 2021 были очень сложными для хореографа, ведь тогда он заболел пневмонией и это подкосило его хрупкое здоровье.

В январе ему впервые понадобилась госпитализация, однако в феврале он и вовсе оказался в реанимации. Тогда и были сделаны кадры, представлены недавно Грэгом, горюющему по отцу.

"Буду скучать по нему" - подписывает личные фото Грэг.

В марте хореограф оказался дома, тогда сын навестил его, вернувшись из заграницы. Он показал, как вышел с отцом на прогулку и провел немного времени на свежем воздухе. На другом видео сын Чапкиса показал его дома, когда он сидит в кресле.

Также ранее сын Чапкиса решил показать, как выглядел легендарный танцор во времена своей молодости. Соответствующие фото он опубликовал в Инстаграм.

В сторис Грэг показал молодого отца, который был в шароварах и рубашке, подпрыгнув, оставшись на одной руке. А вот в публикации наследник Чапкиса уже продемонстрировал, как Григорий Николаевич исполняет легендарный ползунец в ансамбле Вирского.

Напомним, сын Григория Чапкиса, потрясенный кончиной отца, показал их танцы в центре Киева

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