Син знаменитого українського хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса звернувся до покійного батька після слів Володимира Зеленського

Як відомо, легендарний танцюрист Григорій Чапкіс пішов з життя 13 червня у віці 91 року. Ця звістка сильно потрясло його сина Грега, який вже давно живе і успішно будує кар'єру в США. Хіп-хоп хореограф не міг не попрощатися з батьком, тому якнайшвидше вирушив в Україну. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Грег поділився відповідними кадрами.

Так, він показав себе на борту літака по дорозі до Києва. Причому день польоту збігся з днем народження Грега.

"Вирушаю попрощатися з батьком. Божевільний збіг, що сьогодні мій день народження", - написав син танцюриста.

Григорій Чапкіс не дожив трьох днів до дня народження свого сина, який випадає на 16 червня. У свою чергу, прощання з хореографом пройде 18 червня.

Грег також емоційно звернувся до батька в одному з нових постів на своїй сторінці. Так Син хореографа не зміг стримати напад гордості за батька, коли дізнався, що про його смерть висловився президент України Володимир Зеленський, який знав Чапкіса-старшого особисто.

"Ось коли ти знаєш, що змінив життя людей на краще, коли ПРЕЗИДЕНТ країни, яку ти так любиш, Україна робить пост на твою честь. Ти дійсно ТАТО-ЛЕГЕНДА!!! Факел переданий, і я буду завжди продовжувати спадщину з моїми хлопчиками", - з почуттям написав Чапкіс-молодший, поділившись скріншотом звернення Зеленського.

Варто відзначити, що у своїй публікації президент України підкреслив, що ніколи не забуде ні того, чого Чапкіс навчив його особисто, ні його внеску в історію українського танцю.

Нагадаємо, син Чапкіса оприлюднив останні фото з батьком, який вже ледь ходив: "Буду сумувати за ним".

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