Сын знаменитого украинского хореографа и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса обратился к покойному отцу после слов Владимира Зеленского

Как известно, легендарный танцор Григорий Чапкис ушел из жизни 13 июня в возрасте 91 года. Это известие сильно потрясло его сына Грега, который уже давно живет и успешно строит карьеру в США. Хип-хоп хореограф не мог не проститься с отцом, поэтому как можно быстрее отправился в Украину. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Грег поделился соответствующими кадрами.

Так, он показал себя на борту самолета по пути в Киев. Причем день полета совпал с днем рождения Грега.

«Отправляюсь попрощаться с отцом. Безумное совпадение, что сегодня мой день рождения», - написал сын танцора.

Григорий Чапкис не дожил трех дней до дня рождения своего сына, который выпадает на 16 июня. В свою очередь, прощание с хореографом пройдет 18 июня.

Грег также эмоционально обратился к отцу в одном из новых постов на своей странице. Так сын хореографа не смог сдержать приступ гордости за отца, когда узнал, что о его кончине высказался президент Украины Владимир Зеленский, который знал Чапкиса-старшего лично.

«Вот когда ты знаешь, что изменил жизни людей к лучшему, когда ПРЕЗИДЕНТ страны, которую ты так любишь, УКРАИНА делает пост в твою честь. Ты действительно ПАПА-ЛЕГЕНДА!!! Факел передан, и я буду всегда продолжать наследие с моими мальчиками», - с чувством написал Чапкис-младший, поделившись скриншотом обращения Зеленского.

Стоит отметить, что в своей публикации президент Украины подчеркнул, что никогда не забудет ни того, чему Чапкис научил его лично, ни его вклада в историю украинского танца.

Напомним, сын Чапкиса обнародовал последние фото с отцом, который уже едва ходил: "Буду скучать по нему".

Как сообщала Politeka, прощание с Чапкисом из «Танці з зірками» неожиданно перенесли, известны подробности: «Состоится в…».

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