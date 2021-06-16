Прощание с украинским народным артистом, хореографом и судьей шоу «Танці з зірками» Григорием Чапкисом неожиданно перенесли

Как передает Politeka.net, об этом, не называя источников информации, 16 июня сообщили в ТСН.

Как известно, Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. Как рассказал сын артиста Грег Чапкис, причиной смерти стал пожилой возраст отца. Тем более, что за последний год хореограф перенес несколько серьезных болезней, которые усугубили его здоровье.

Известно, что артиста похоронят на Байковом кладбище 18 июня. Сначала сын Чапкиса объявил, что церемония прощания состоится в клубе Кабинета Министров Украины. Однако неожиданно, не называя причины, место было изменено. Как сообщили в ТСН, церемония будет проходить с 11.00 до 13.00. Она состоится в Национальной филармонии Украины (Владимирский спуск, 2).

Напомним, что Чапкис родился в далеком 1930- м году. Лишь в 1944 году его семья переехала в Киев, где будущий хореограф окончил Киевский институт культуры. Чапкис работал хореографом в Театре имени Ивана Франко, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины. В 2007 году он основал Школу танцев Чапкиса, филиалы которой есть и в других странах.

Напомним, что сын Григория Чапкиса, потрясенный кончиной отца, показал их танцы в центре Киева: "Легенды не умирают".

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