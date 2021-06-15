Син хореографа Григорія Чапкіса Грег показав, як виглядав батько в розквіті сил

Як пише Politeka.net, Григорій Чапкіс помер на 92 - му році життя 13 червня. Багато вітчизняних зірок заскорбили разом з мільйонами українців, адже хореограф був кумиром багатьох. І ось Син Чапкіса вирішив показати, як виглядав легендарний танцюрист за часів своєї молодості. Відповідні фото він опублікував в Instagram.

У сторіс Грег показав молодого батька, який був у шароварах і сорочці, підстрибнувши, залишившись на одній руці. А ось у публікації спадкоємець Чапкіса вже продемонстрував, як Григорій вже продемонстрував, як Григорій Миколайович виконує легендарний повзунець в ансамблі Вірського.



"Спочивай з миром", - написав Грег

Багато людей залишили слова скорботи під публікацією:

"Я шкодую про вашу втрату!", "І він живе всередині тебе! Вау, він дійсно культовий. Посилаю тобі всю любов, Грег"," Мої співчуття, чувак, люблю тебе, Грег", " молитви за сім'ю Чапкісів. Відпочивай спокійно","Любов і молитви сім'ї Чапкісів".

Повідомлялося, що син легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса розкрив, коли і де буде проходити прощання з його батьком.

На своїй сторінці в Instagram син артиста, Грег Чапкіс, повідомив, що його батька проведуть в останню путь у п'ятницю, 18 червня.

Нагадаємо, син Григорія Чапкіса, вражений кончиною батька, показав їх танці в центрі Києва

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