Сын хореографа Григория Чапкиса Грэг показал, как выглядел отец в расцвете сил

Как пишет Politeka.net, Григорий Чапкис умер на 92-м году жизни 13 июня. Многие отечественные звезды заскорбили вместе с миллионами украинцев, ведь хореограф был кумиром многих. И вот сын Чапкиса решил показать, как выглядел легендарный танцор во времена своей молодости. Соответствующие фото он опубликовал в Инстаграм.

В сторис Грэг показал молодого отца, который был в шароварах и рубашке, подпрыгнув, оставшись на одной руке. А вот в публикации наследник Чапкиса уже продемонстрировал, как Григорий Николаевич исполняет легендарный ползунец в ансамбле Вирского.



"Покойся с миром", - написал Грэг.

Многие люди оставили слова скорби под публикацией:

"Я сожалею о вашей утрате!", "Мне очень жаль твою потерю, Грег", "И он живет внутри тебя! Вау, он действительно культовый. Посылаю тебе всю любовь, Грег", "Мои соболезнования, чувак, люблю тебя, Грег", "Молитвы за семью Чапкисов. Отдыхай спокойно", "Любовь и молитвы семье Чапкисов".

Сообщалось, что сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса раскрыл, когда и где будет проходить прощание с его отцом.

На своей странице в Инстаграм сын артиста, Грег Чапкис, сообщил, что его отца проведут в последний путь в пятницу, 18 июня.

Напомним, сын Григория Чапкиса, потрясенный кончиной отца, показал их танцы в центре Киева

А еще Politeka сообщала, что Мила Нитич из "Голоса країни" обратилась к покойному Чапкису, которого знала лично

Также Politeka писала, что редкие кадры с Чапкисом в компании Могилевской и Поляковой покорили Сеть