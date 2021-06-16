Відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів про обіцянку, яку йому дав його покійний колега Григорій Чапкіс

14 червня стало відомо, що легендарний український танцюрист і зірка «Танців з зірками» Григорій Чапкіс пішов з життя у віці 92 років. Ця новина потрясла багатьох українців, а особливо тих, хто був близький до артиста. Серед них виявився і молодший колега Чапкіса Влад Яма. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram він поділився зворушливим постом, присвяченим Чапкісу.

"Навіть мої близькі друзі впевнені, що я ваш учень. Формально я не ходив на ваші заняття, але намагався при кожній нашій зустрічі. Навчався поставі, ході, відношенню до роботи і... до жінок. Вчився поважати Його Величність. Ви приклад для тисяч людей", - написав Яма.

Також він поділився зворушливою історією про незвичайну обіцянку, яку йому за життя дав Чапкіс.

"Ви обіцяли, що станцюєте на моєму 80-річчю, як це зробив я на вашому. Як же це красиво сказано...", - згадав хореограф.

У свою чергу, він пообіцяв завжди пам'ятати свого колегу і розповідати про нього новим поколінням.

"Аплодую стоячи...Ваш "молодий друг", як ви мене називали...", - завершив свій пост танцюрист.

Українці не змогли пройти повз його публікацію.

"Мороз по шкірі, від таких слів. Вічна пам'ять великій людині", "людина-епоха! Величезна втрата", " як красиво сказано! Світла пам'ять легенді танцю", "як красиво написано. У кожному слові повага", - пишуть люди.

Нагадаємо, син Григорія Чапкіса оголосив дату і місце прощання з батьком: "Легенда житиме".

Як повідомляла Politeka, син Григорія Чапкіса, вражений кончиною батька, показав їх танці в центрі Києва: "Легенди не вмирають".

Також Politeka писала, що рідкісні кадри з Чапкісом в компанії Могилевської і Полякової підкорили мережу: "За ним не встигали".