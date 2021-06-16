"Как же это красиво сказано"

Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма рассказал об обещании, которое ему дал его покойный коллега Григорий Чапкис

14 июня стало известно, что легендарный украинский танцор и звезда «Танців з зірками» Григорий Чапкис ушел из жизни в возрасте 92 лет. Эта новость потрясла многих украинцев, а особенно тех, кто был близок к артисту. Среди них оказался и младший коллега Чапкиса Влад Яма. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм он поделился трогательным постом, посвященным Чапкису.

«Даже мои близкие друзья уверены, что я Ваш ученик. Формально я не ходил на Ваши занятия, но старался при каждой нашей встрече. Учился осанке, походке, отношению к работе и... к женщинам. Учился уважать Его Величество Танец. Вы пример для тысяч людей», - написал Яма.

Также он поделился трогательной историей о необычном обещании, которое ему при жизни дал Чапкис.

«Вы обещали, что станцуете на моём 80-летии, как это сделал я на вашем. Как же это красиво сказано...», - вспомнил хореограф.

В свою очередь, он пообещал всегда помнить своего коллегу и рассказывать о нем новым поколениям.

«Аплодирую стоя...Ваш «молодой друг», как Вы меня называли...», - завершил свой пост танцор.

Украинцы не смогли пройти мимо его публикации.

«Мороз по коже, от таких слов. Вечная память Великому Человеку», «Человек-эпоха! Огромная потеря», «Как красиво сказано! Светлая память легенде танца», «Как красиво написано. В каждом слове уважение», - пишут люди.

Напомним, сын Григория Чапкиса объявил дату и место прощания с отцом: "Легенда будет жить".

Как сообщала Politeka, сын Григория Чапкиса, потрясенный кончиной отца, показал их танцы в центре Киева: "Легенды не умирают".

Также Politeka писала, что редкие кадры с Чапкисом в компании Могилевской и Поляковой покорили Сеть: "За ним не успевали".