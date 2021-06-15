Григорій Чапкіс - відомий хореограф, суддя "Танців з зірками" помер у Києві пізно ввечері 13 червня

В останні дні поруч з ним була його дружина Міла і дочка Лілія. У цей непростий для всієї родини час син Чапкіса Грег, який разом з сім'єю живе в США, показав на своїй сторінці в Instagram архівні кадри з батьком, передає Politeka.net.

"Спочивай з миром батько. Легенди не вмирають", - написав він.

Грег Чапкіс показав відео, як танцював разом з батьком у центрі Києва.

Також він виклав фото зроблене на шоу»Танці з зірками". Тоді Грег спеціально прилетів із США, зробивши Григорію Чапкісу сюрприз.

Раніше Грег Чапкіс розповів, що батько помер через старість.

"92 роки людині, все почало відмовляти... Він тримався добре. Він старенький, це муки", - сказав він.

Грег Чапкіс планує прилетіти на похорон батька.

У мережі Грегу пишуть слова підтримки: "велика людина була. Царство Небесне", "молимося за тебе і твою сім'ю, хай благословить Бог", "Він був чудовий! Так шкода це чути! Співчуття тобі і твоїй родині!!!", "Мої співчуття. З ним стільки прекрасних спогадів. Люблю тебе".

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