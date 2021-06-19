Відомий хореограф, суддя "Танців з зірками" Григорій Чапкіс помер кілька днів тому, а його знайомі й близькі досі в це не можуть повірити

У п'ятницю, 18 червня, пройшло прощання з відомим хореографом Григорієм Чапкісом, якому був 91 рік, повідомляє Politeka.net. Близькі та знайомі не можуть повірити в смерть справжньої легенди. На згадку про Чапкіса зірки шоу-бізнесу робили пости, а ведуча передачі "Світське Життя" Катя Осадча вирішила показати найяскравіші інтерв'ю артиста.

На офіційній сторінці в Instagram програми опублікували відеоанонс нового випуску, в якому хореограф поділився одкровеннями з телеведучою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Яскраві інтерв'ю Григорія Чапкіса за всі роки "Світського життя"! Дивитися всім!",- написали автори поста.

Зокрема, від Григорія Чапкіса можна було почути такі фрази: "Я сповідуюся зараз", "Я ще не хочу померти, я хочу жити", "Яка у мене буде труна, а я хочу червоного дерева. А мене спалять або я буду закопаний", "Для мене сидіти-лежати - це каторга".

За 40 хвилин публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Вічна пам'ять😢 🙏 🏻 😭", " царство небесне, вічна пам'ять!🙏 ", "Яскрава людина, яскравий хореограф, яскраве і щасливе життя в танці!!! 👏 ", "Такого не буде!!!!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, єдиний син Грегорія Чапкіса, Грег, розповів, що взимку минулого року хореограф потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією, після чого його здоров'я похитнулося.

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