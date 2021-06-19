Известный хореограф, судья "Танців з зірками" Григорий Чапкис умер несколько дней назад, а его знакомые и близкие до сих в это не могут поверить

В пятницу, 18 июня, прошло прощание с известным хореографом Григорием Чапкисом, которому был 91 год, сообщает Politeka.net. Близкие и знакомые не могут поверить в смерть настоящей легенды. В память о Чапкисе звезды шоу-бизнеса делали посты, а ведущая передачи "Світське Життя" Катя Осадчая решила показать самые яркие интервью артиста.

На официальной странице в Инстаграм программы опубликовали видеоанонс нового выпуска, в котором хореограф поделился откровениями с телеведущей. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Яркие интервью Григория Чапкиса за все годы «Светской жизни»! Смотреть всем!", - написали авторы поста.

В частности, от Григория Чапкиса можно было услышать такие фразы: "Я исповедуюсь сейчас", "Я еще не хочу умереть, я хочу жить", "Какой у меня будет гроб, а я хочу красного дерева. А меня сожгут или я буду закопан", "Для меня сидеть-лежать - это каторга".

За 40 минут публикация собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Вечная память 😢🙏🏻😭", "Царство небесное, вечная память!🙏", "Яркий человек, яркий хореограф, яркая и счастливая жизнь в танце!!! 👏", "Такого не будет!!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, единственный сын Грегория Чапкиса, Грег, рассказал, что зимой прошлого года хореограф попал в больницу с двусторонней пневмонией, после чего его здоровье пошатнулось.

Напомним, прощание с легендарным Чапкисом, появились кадры с безутешными детьми и внучками: "Всегда нас учил..."

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