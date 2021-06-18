В пятницу, 18 июня, украинцы прощаются с известным хореографом и судьей "Танців з зірками" Григорием Чапкисом, сердце которого остановилось 13 июня

Григорию Николаевичу был 91 год. По словам его единственного сына Грега, эмигрировавшего с матерью в США, причиной смерти стала старость и "отказ всего". Чапкис до последнего активно участвовал в жизни украинского шоубиза, снимался в проектах, давал интервью и посещал вечеринки. Пока зимой прошлого года не попал в больницу с двусторонней пневмонией. В дальнейшем артист еще два раза попадал в больницу, в последний раз у него начали отказывать ноги и сильно болела спина.

Церемония прощания проходит в Национальной филармонии Украины в Киеве (Владимирский спуск, 2). На похоронах артиста присутствуют его дети Грег и Лилия, а также внучки (дочери последней) Анна и Вика. Кроме того, проститься с маэстро пришли его коллега по "Танцям" хореограф Влад Яма, певец Павел Зибров, журналист Дмитрий Гордон и другие.

Старшая внучка покойного Анна Сафрончик, построившая карьеру модели и актрисы в Италии, поделилась трогательным воспоминанием о дедушке.

"Всегда нас учил не просто ходить, а нести себя перед собой - это самое большое воспоминание о нем", - цитирует девушку "Страна".

Хореограф будет погребен на Байковом кладбище.

На церемонии все желающие могут оставить воспоминания и соболезнования в "Книге о жизни талантливых людей". Такая услуга на прощальной церемонии в Украине используется впервые. Оригинал этой книги остается у родственников Чапкиса. На ее основе потом может быть издана публичная книга.

Кадры с церемонии прощания опубликовали в Телеграм-канале Культурная прачечная. На них запечатлен сын хореографа и его младшая внучка.

Ранее мы писали об удивительной истории жизни Григория Николаевича. Как он сам рассказывал, его творческий путь начался рано - маленькому Чапкису пришлось выйти на улицу в три годика, чтобы заработать себе на хлеб танцами.

"Нас было семеро детей, одиннадцать человек - семья. У нас ничего не было, ни денег, ни средств... Мы плясали, шляпы лежали и каждый бросал, кто сколько мог. Зарабатывали себе на хлеб, это было начало моей творческой деятельности, - делился Чапкис. - И это мне дало очень многое. Я стал артистом балета, танцевал народные танцы в государственном академическом ансамбле им. Павла Вирского рядом с Вирским 27 лет".

Напомним, сын Григория Чапкиса, потрясенный кончиной отца, показал их танцы в центре Киева

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