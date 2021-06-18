В Сети вспоминают легендарного хореографа и судью из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, сердце которого остановилось 13 июня
Удивительную историю жизни Григория Николаевича показали в ролике на официальной страничке "Танців" в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
В ролике собрали воедино фрагменты из различных интервью с Чапкисом, где он рассказывал о своем детстве и карьере, а также из выпусков танцевального шоу, судьей которого он был до последнего, удивляя коллег и зрителей неуемной энергией и большой любовью к своему делу.
"Нас было семеро детей, одиннадцать человек - семья. У нас ничего не было, ни денег, ни средств... Я начал танцевать на улице с трех лет. Мы плясали, шляпы лежали и каждый бросал, кто сколько мог. Зарабатывали себе на хлеб, это было начало моей творческой деятельности, - делился Чапкис. - И это мне дало очень многое. Я стал артистом балета, танцевал народные танцы в государственном академическом ансамбле им. Павла Вирского рядом с Вирским 27 лет".
Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"
Пьяный пешеход толкнул под грузовик 27-летнего врача: появилось видео с моментом гибели
Украину накроет трехдневная магнитная буря: названа дата самого сильного удара
Останки 17 людей нашли под домом пенсионера, подробности и кадры с места: "Был мясником"
В Одессе возле ж/д вокзала произошла трагедия, есть жертвы: первые кадры и детали ЧП
Пользователи выражают соболезнования в связи с огромной потерей в культурной жизни Украины:
"Ярко прожил. Вошел в историю"
"Легенды не умирают. Вы будете живы в сердцах многих людей и останетесь навсегда"
"Вечная память! Жаль, что его не увидим в "Танцях з зірками" 😢
"Искренние соболезнования близким😢"
Напомним, церемонию прощания с Григорием Чапкисом внезапно перенесли. Так, она состоится 18 июня в Национальной филармонии Украины (Владимирский спуск, 2), а не в клубе Кабинета Министров Украины, как ранее анонсировал его сын Грег Чапкис. Время прощания с артистом осталось прежним – с 11.00 до 13.00. Причины переноса места прощания не называются.
Напомним, сын Григория Чапкиса, потрясенный кончиной отца, показал их танцы в центре Киева
А еще Politeka сообщала, что Мила Нитич из "Голоса країни" обратилась к покойному Чапкису, которого знала лично
Также Politeka писала, что редкие кадры с Чапкисом в компании Могилевской и Поляковой покорили Сеть