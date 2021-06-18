В Сети вспоминают легендарного хореографа и судью из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, сердце которого остановилось 13 июня

Удивительную историю жизни Григория Николаевича показали в ролике на официальной страничке "Танців" в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

В ролике собрали воедино фрагменты из различных интервью с Чапкисом, где он рассказывал о своем детстве и карьере, а также из выпусков танцевального шоу, судьей которого он был до последнего, удивляя коллег и зрителей неуемной энергией и большой любовью к своему делу.

"Нас было семеро детей, одиннадцать человек - семья. У нас ничего не было, ни денег, ни средств... Я начал танцевать на улице с трех лет. Мы плясали, шляпы лежали и каждый бросал, кто сколько мог. Зарабатывали себе на хлеб, это было начало моей творческой деятельности, - делился Чапкис. - И это мне дало очень многое. Я стал артистом балета, танцевал народные танцы в государственном академическом ансамбле им. Павла Вирского рядом с Вирским 27 лет".

Пользователи выражают соболезнования в связи с огромной потерей в культурной жизни Украины:

"Ярко прожил. Вошел в историю"

"Легенды не умирают. Вы будете живы в сердцах многих людей и останетесь навсегда"

"Вечная память! Жаль, что его не увидим в "Танцях з зірками" 😢

"Искренние соболезнования близким😢"

Напомним, церемонию прощания с Григорием Чапкисом внезапно перенесли. Так, она состоится 18 июня в Национальной филармонии Украины (Владимирский спуск, 2), а не в клубе Кабинета Министров Украины, как ранее анонсировал его сын Грег Чапкис. Время прощания с артистом осталось прежним – с 11.00 до 13.00. Причины переноса места прощания не называются.

Напомним, сын Григория Чапкиса, потрясенный кончиной отца, показал их танцы в центре Киева

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