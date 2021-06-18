У п'ятницю, 18 червня, українці прощаються з відомим хореографом і суддею "Танців з зірками" Григорієм Чапкісом, серце якого зупинилося 13 червня

Григорію Миколайовичу був 91 рік. За словами його єдиного сина Грега, який емігрував з матір'ю до США, причиною смерті стала старість і "відмова всього". Чапкіс до останнього брав активну участь у житті українського шоубізу, знімався в проєктах, давав інтерв'ю і відвідував вечірки. Поки взимку минулого року не потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією. Надалі артист ще два рази потрапляв до лікарні, в останній раз у нього почали відмовляти ноги та сильно боліла спина.

Церемонія прощання проходить у Національній філармонії України в Києві (Володимирський узвіз, 2). На похоронах артиста присутні його діти Грег і Лілія, а також внучки (дочки останньої) Анна та Віка. Крім того, попрощатися з маестро прийшли його колега по "танцях" хореограф Влад Яма, співак Павло Зібров, журналіст Дмитро Гордон та інші.

Старша внучка покійного Анна Сафрончик, яка побудувала кар'єру моделі і актриси в Італії, поділилася зворушливим спогадом про дідуся.

"Завжди нас вчив не просто ходити, а нести себе перед собою - це найбільший спогад про нього", - цитує дівчину "Страна".

Хореограф буде похований на Байковому кладовищі.

На церемонії всі бажаючі можуть залишити спогади і співчуття в "Книзі про життя талановитих людей". Така послуга на прощальній церемонії в Україні використовується вперше. Оригінал цієї книги залишається у родичів Чапкіса. На її основі потім може бути видана публічна книга.

Кадри з церемонії прощання опублікували в Телеграм-каналі Культурна пральня. На них зображений син хореографа та його молодша внучка.

Раніше ми писали про дивовижну історію життя Григорія Миколайовича. Як він сам розповідав, його творчий шлях почався рано - маленькому Чапкісу довелося вийти на вулицю в три рочки, щоб заробити собі на хліб танцями.

"Нас було семеро дітей, одинадцять чоловік - сім'я. У нас нічого не було, ні грошей, ні коштів... Ми танцювали, капелюхи лежали і кожен кидав, хто скільки міг. Заробляли собі на хліб, це був початок моєї творчої діяльності, - ділився Чапкіс. - І це мені дало дуже багато. Я став артистом балету, танцював народні танці в державному академічному ансамблі ім. Павла Вірського поруч з Вірським 27 років".

Нагадаємо, син Григорія Чапкіса, вражений кончиною батька, показав їх танці в центрі Києва

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