Грег Чапкис, сын покойного хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, растрогал теплыми словами

Как известно, сердце легендарного танцора остановилось 13 июня. Григорию Николаевичу был 91 год. По словам его единственного сына Грега, эмигрировавшего с матерью в США, причиной смерти стала старость и "отказ всего". Чапкис до последнего участвовал в жизни украинского шоубиза, снимался в проектах, давал интервью и посещал вечеринки. Пока зимой прошлого года не попал в больницу с двусторонней пневмонией. В дальнейшем артист еще два раза попадал в больницу, в последний раз у него начали отказывать ноги и сильно болела спина.

Похоронили Чапкиса 18 июня на Байковом кладбище в Киеве. Проститься с ним из-за границы приезжали его дети (сын Грег и дочь Лилия), а также старшие внучки.

Сын Чапкиса уже улетел домой, в Сан-Франциско, где у него собственная танцевальная школа и семья (жена Эмбер и двое детей), обратившись оттуда к публике. Соответствующие "сториз" знаменитость опубликовал у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Грег поблагодарил всех за поддержку, а также отметил, что продолжит дело своего отца.

"Привет всем! Я хочу поблагодарить вас за сообщения и звонки в этот тяжелый период для меня и моей семьи. Я благодарен вам всем и очень ценю то, что вы делаете для нашей семьи. Я продолжу делать то, что у меня получается лучше всего. Я продолжу заниматься делом моего отца. На этом все. Еще раз спасибо всем", – сказал он.

Напомним, что сын Чапкиса накануне похорон отца обратился к своему ребенку: «Папа тебя очень любит…».

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