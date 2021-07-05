Сын покойного хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег, порадовал публику ярким фото из личного архива

42-летний Грег Чапкис, как известно, давно эмигрировал вместе с матерью из Украины в США. Его мать была ученицей Григория Николаевича, которая впоследствии стала его второй женой. Она уговаривала супруга переехать в другую страну, но тот отказывался, и брак, в итоге распался.

Грег, несмотря на время и расстояния, пошел по стопам легендарного отца. У мужчины своя танцевальная школа Chapkis Dance в Сан-Франциско, которая, судя по информации в Сети, пользуется небывалым успехом. Грег неоднократно принимал участие со своими воспитанниками в различных талант-шоу и даже ставил номера для звезд.

Приуспел сын Чапкиса и в личной жизни. Уже двадцать лет он в отношениях с женщиной по имени Эмбер, которая помогает ему со школой. Пара воспитывает двух сыновей: 12-летнего Николи и пятилетнего Макса.

Недавно на семью обрушилось горе - 13 июня в возрасте 91 года ушел из жизни Григорий Чапкис. Грег вместе со сводной сестрой Лилией и ее дочерьми присутствовал на похоронах в Киеве. Вернувшись в США, мужчина с головой окунулся в работу, сделав заявление, что продолжит дело отца. И вот, наконец, по-видимому, у него появилось время для родных. Танцор выставил трогательное фото в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Наконец воссоединился с моей маленькой семьей", - говорится в подписи.

Напомним, покинувший Украину сын Чапкиса показал подросших внуков легендарного танцора: кадры семейной идиллии.

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