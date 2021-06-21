Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик вызвала ажиотаж новым фото

Как передает Politeka.net, девушка показала снимок на воей странице в Инстаграм.

«“Show must go on!“Buona domenica a tutti" (Шоу должно продолжаться! " Всем счастливого воскресенья), - написала девушка.

Анна показала фото, на котором запечатлена в черной футболке, белых брюках и розовом пиджаке.

Снимок активно комментируют в Сети. При этом кто-то отметил, что не любое время подходит для шоу.

«Какая ты красивая женщина», «Анна всегда прекрасна», «Ты – самое лучшее шоу», «Шоу должно продолжаться ... да ... но есть время и для размышлений», «Великолепная! Это также здорово - быть на своей земле с самой красивой столицей, Киевом», - пишут в комментариях.

Напомним, что судья шоу «Танцы со звездами» Григорий Чапкис умер ночью 13 июня. Причиной смерти считают преклонный возраст и долговременную болезнь.

Прощание с легендарным хореографом состоялось 18 июня в Национальной Филармонии Украины. Дети Чапкиса Грег и Лилия Чапкисы, которые тоже реализовали себя как танцовщики, приехали на похороны отца. Кроме того, туда прибыли родные со всего мира, друзья, коллеги. Также присутствовала внучка Анна Сафрончик и младшая внучка Виктория.

Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса похвасталась спортивными способностями в мини-юбке: "Чемпионка".

Как сообщала Politeka, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" поделилась секретом моложавого вида: "Невероятный эффект".

Также Politeka писала, что 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" заворожила новым фото и мудростью: "Добавить нечего".