Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, впечатлила фигурой во время занятия спортом

Красотка тщательно следит за своей внешностью, именно поэтому она выглядит значительно моложе своего возраста, передает Politeka.net. Анна не только использует различные средства для поддержания красоты и увлажнения кожи, но также занимается спортом.

На своих недавних фото в Инстаграм актриса предстала в форме для игры в паддл-теннис и с ракеткой в руках.

Красотка завязала края футболки, оголив живот, а благодаря мини-юбке стали видны стройные ножки. Сафрончик выглядела стильно, и очень эффектно.

На одном из снимков она показала, с кем проводила время - с двумя мужчинами и подругой.

"Памятный день игры с чемпионами!!", - написала Анна.

За час публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

«Супер 👏👏👏», «Красивая ❤️», «Какой класс», «😍😍😍😍😍 хороша Анна, ты чемпионка красоты и симпатий. 💋💋💋💋💋», «Я тоже играю, Могу Я бросить тебе вызов? Привет 👏👏👏 ",,"Паддл - прекрасный вид спорта, в него нужно играть "," Моя любимая чемпионка, я хочу автограф 👏👏👏 " , "Когда хочешь, я бросаю тебе вызов 💪💪", "Чемпион Европы по паддл-теннису @annasafroncik ❤️🙌", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис, которые вместе с ней давно переехали в Италию.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса в ярком бикини показала, как стать королевой пляжа: "Прекрасная русалка".

Как сообщала Politeka, дочка Чапкиса из "Танців з зірками" удивила внешностью на фото с его внучкой: "Больше похожа на сестру".

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