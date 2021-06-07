Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, впечатлила загадочным видеорекламой

Красотка тщательно следит за своей внешностью, именно поэтому она выглядит значительно моложе своего возраста, передает Politeka.net. Анна не только использует различные средства для поддержания красоты и увлажнения кожи, но также занимается спортом.

На своих недавних фото в Инстаграм актриса предстала в сводобных джинсах-момах и в белой рубашке, на лице у красотки легкий макияж. Анна распустила слегка подкрученные волосы и пококетничала на камеру.

"Капля солнца на лице, ежедневный союзник, который менее чем за час дает коже невероятный эффект ...", - написала Анна, цитируя Алессандро Барикко.

За час публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Как чудесно 😍😍😍", "Так красиво🌷 😍", "Но как ты красива ❤️", "Замечательная!!! ❤️🌹", "Я люблю тебя, Красотка !!! 😘😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️", "Супер модная😍😘😘😘" , "Всегда отличная красотка❤️👏", "Красиво, добавить нечего", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис, которые вместе с ней давно переехали в Италию.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса в ярком бикини показала, как стать королевой пляжа: "Прекрасная русалка".

Как сообщала Politeka, дочка Чапкиса из "Танців з зірками" удивила внешностью на фото с его внучкой: "Больше похожа на сестру".

Также Politeka писала, Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" без косметики и белья показала натуральную красоту: домашние кадры.