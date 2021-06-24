Сын хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег, показал, как проводит время с сыновьями

Грег Чапкис уже много лет живет в США, передает Politeka.net. За границей родственник украинской легенды построил успешную карьеру и создал семью.

Артист часто радует своих подписчиков в Инстаграм кадрами своего отдыха с детьми, 12-летним Николаем и 5-летним Максимом, а также с женой Эмбер.

В этот раз Грег показал, как встречает маленького сына, который катался на велосипеде. Мальчик в шлеме прокатился по дороге от своего дома и обратно. При этом возле гаража его ждал не только отец, но мама и старший брат.

Позже сын Григория Чапкиса опубликовал фото, как старший сын на велосипеде присоединился к младшему брату.

Напомним, Грег Чапкис в одном из интервью рассказал, что основал свою компанию "Chapkis Dance" в 2004 году и сейчас она набрала популярность по всему миру, имеются три филиала в США, в Италии и в Украине.

Сейчас артист живет в США, в Сан-Франциско, в работе ему помогает жена.

Отметим, Григорий Чапкис был бальным танцором, а Грег предпочел другое направление – хип-хоп.

Ранее мы писали, что Григорий Чапкис умер в возрасте 91 год. Украинская легенда зимой прошлого года попал в больницу с двусторонней пневмонией, после чего его здоровье пошатнулось. В силу пожилого возраста хореографу было тяжело преодолеть болезнь.

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