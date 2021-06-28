Сын хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег, поделился кадрами, на которых запечатлен его легендарный отец

Грег Чапкис уже много лет живет в США. За границей родственник украинской легенды построил успешную карьеру и создал семью.

В новых сторис Грег признался, что скучает по недавно умершему отцу. Грег показал кадры интервью Григория Чапкиса, где он рассказывал о тяжелом детстве, и как начал танцевать, передает Politeka.net.

"Нас было семеро детей, одиннадцать человек - семья. У нас ничего не было, ни денег, ни средств... Я начал танцевать на улице с трех лет. Мы плясали, шляпы лежали и каждый бросал, кто сколько мог. Зарабатывали себе на хлеб, это было начало моей творческой деятельности. И это мне дало очень многое. Я стал артистом балета, танцевал народные танцы в государственном академическом ансамбле им. Павла Вирского рядом с Вирским 27 лет", - говорил Чапкис.

Отметим, Грег пошел по стопам отца и также посвятил жизнь танцам. Он основал свою компанию "Chapkis Dance" в 2004 году и сейчас она набрала популярность по всему миру, имеются три филиала в США, в Италии и в Украине.

"Я сделаю все, чтобы продолжить твое дело", - написал Грег.

Также он показал относительно свежие кадры с Григорием Чапкисом на «Танцах со звездами».

«Мое самое большое вдохновение», - подписал кадры с отцом Грег Чапкис.

«Легенда будет жить вечно», - написал Грег Чапкис.

Ранее мы писали, что Григорий Чапкис умер в возрасте 91 год.

Напомним, покинувший Украину сын Чапкиса показал подросших внуков легендарного танцора: кадры семейной идиллии.

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